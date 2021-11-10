Чужих детей не бывает: овчарка стала мамой для маленького леопарда (Видео)

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях мужчина из России разместил на YouTube кадры, которые умилили и впечатлили многочисленных пользователей.

Россиянину удалось записать трогательные моменты, которые доказывают, что чужих детей не бывает. Главными героями ролика стали шестилетняя овчарка и ее приемная дочь – двухмесячный леопард по кличке Милашка. Собака стала мамой для питомца и принялась воспитывать его.

Каждый день овчарка следит и вылизывает леопарда, а также гуляет с ним. Эти моменты мужчина записал на видео, которое очаровало YouTube. Неудивительно, что кадры быстро собрали огромное число просмотров. К слову, это уже третий раз, когда овчарка становится мамой для маленького леопарда. -0-