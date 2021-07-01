Cуд отклонил просьбу Бритни Спирс об отстранении отца от опекунства

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд в Лос-Анджелесе отказал в удовлетворении прошения Бритни Спирс по поводу того, чтобы ее отец был отстранен от опекунства над ней. Эту информацию сообщило издание Variety, которое ссылается на судебные документы.

Напомним, что Джеймс с 2008 году является опекуном звезды, которая в то время увлекалась алкоголем и наркотиками, а еще попала в психиатрическую больницу. Он был и частным опекуном, и вел бизнес дела. Два года назад бизнес-опекуном суд назначил фонд Bessemer Trust.-0-