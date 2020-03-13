"Да, это шедеврально" - Максим Галкин разместил забавное видео с Пригожиным и Кридом

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юморист Максим Галкин поделился на своей странице в Instagram забавным роликом, который ему удалось записать во время премии Муз ТВ.

В кадре на сцене выступает Егор Крид и зал его эмоционально поддерживает, однако не до веселья Иосифу Пригожину. Продюсер с невозмутимым лицом сидит спиной к сцене, где так энергично выступает Крид.

Можно подумать, что муж Валерии не хочет тут находиться, однако решает проявить эмоции и на камеру показывает, нехотя, улыбку. Этот момент очень повеселил пользователей Instagram, которые со смехом отреагировали на ролик.

В комментариях под записью свою реакцию оставил и главный участник видео, а также и Валерия: "Да, это шедеврально". Кто-то из пользователей сравнил Пригожина с охраной Крида: "Хорошая охрана у Егора Крида, дома на кухне небось у него Валерия котлеты жарит", а другие отметили, что "с таким же лицом слушают песни Егорки". За несколько часов забавное видео посмотрели более 1,3 миллиона раз. -0-