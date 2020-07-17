Да где же он? Собака удивилась "таинственному" исчезновению мячика - видео

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавные кадры удалось запечатлеть жителям Великобритании во время отдыха. Видео они разместили на YouTube.

В ролике можно увидеть девушку и пса, которые проводят время на пляже. Женщина бросает песику мячик, который животное с удовольствием ловит. В какой-то момент жительница Великобритании решает подшутить над собакой и закапывает мяч в песок прямо перед носом питомца.

Видео могло бы затеряться на просторах сети, однако реакция пса на "таинственное" исчезновение мячика очень повеселило юзеров. Девушка прячет игрушку, однако собака никак не может ее отыскать, с удивлением осматривая и обнюхивая все вокруг. Этот момент развеселил людей, которые посмотрели ролик множество раз. -0-