Да, вот здесь! Бельчонок умилил сеть своей реакцией на почесывания (Видео)

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube девушка из Великобритании показала игры со своим необычным питомцем.

Женщина приютила у себя бельчонка, которого назвали Уолмер. Малыш оказался очень веселым животным, но его недавняя реакция на почесывания умила пользователей сети. Питомец лежал на лестнице, когда хозяйка решила его почесать и все записать на видео.

Кадры получились очень милыми и забавными, а реакция бельчонка повеселила всех, ведь кадрам только не хватает закадровой фразы - "Да, вот здесь!". Неудивительно, что ролик быстро собрал огромное число просмотров и лайков. -0-