Дачные посиделки: весна, барбекю и Семенович в крутых тапках - в аппетитном видео

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анна Семенович поделилась с фолловерами в Инстаграм весьма аппетитным видео, чем подняла всем настроение до небес. Прямо смотришь и хочется туда - к мангалу, на травку, под весенний дождь. Отличные вышли у Ани дачные посиделки.

Подписчики в комментариях не скрывают восторг: "Тапки... Тапки крутые у Ани, у меня такие же есть.…", "Боже, какая у тебя красота! Деревня мое все", "Все просто супер! Аня, вы прелесть! Очень нравятся ваше видео с дачи".-0-