Даем на завтрак школьнику: медики перечислили три полезных продукта

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" назвала продукты, которые помогут детям выдержать школьные нагрузки. Речь идет о приеме пищи с утра.

Телеведущая отметила, что в рацион школьника можно включить яйца, шпинат и хлеб с грубым волокном.

Елена Малышева пояснила, что грубое волокно помогает выработке сератонина – это химическое вещество, которое называют еще "гормоном хорошего настроения" или "гормоном счастья". Шпинат богат витамином К. Он способствует поддержанию нормальной работы нервной системы. Запить завтрак врач предлагает какао. Напиток содержит вещества, которые помогают кровоснабжению мозга.-0-