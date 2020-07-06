Дай эти орехи сюда! Бурундук без стеснения "грабит" человека - видео

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из США поделился забавным роликом в YouTube, который развеселили множество пользователей сети.

В кадре запечатлен бурундук, который без капли стеснения забирает орехи у человека. Как оказалось, животное и парень знакомы давно. Около трех лет назад пара из США стала подкармливать местных зверьков. За это время они привыкли к автору ролика, что доказывают опубликованные кадры.

Стоит только мужчине показать стаканчик, как бурундук одним прыжком запрыгивает прямо внутрь. Со стороны это больше похоже на дерзкое "ограбление", однако зверек знает, что его ждет на дне стаканчика. Без зазрения совести лесной житель все забирает и скрывается. -0-