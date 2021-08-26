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26 августа 2021, 10:20

Дай котику арбуз и поднеси микрофон - получится видео с невероятным звуком!

Скриншот из видео
Скриншот из видео
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад мужчина поделился на YouTube кадрами с участием своего черного котенка.

Видео буквально моментально очаровало пользователей сети, а все благодаря звуку. Парень ведет канал, где дает своему питомцу различные лакомства. По всей видимости, автор блога нашел секрет идеального ролика, ведь на его аккаунт подписаны сотни тысяч людей.

Мужчина в очередной раз дал котику вкусняшку - арбуз. Необычное лакомство понравилось животному, поэтому парень поднес микрофон и стал автором милого видео просто с невероятным звуком. Оцените и вы! -0-


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еда животные развлечения социальные сети
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