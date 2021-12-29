Дай кусочек: реакция малыша на еду повеселила и очаровала сеть (Видео)

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из США поделился на YouTube очень забавными кадрами, которые повеселили пользователей сети.

Американец, держа на руках шестимесячного сына, решил перекусить. Его выбор пал на чизбургер, который также очень приглянулся малышу. Каждый раз, когда папа собирался откусить чизбургер - ребенок всем своим видом просил кусочек. Этот момент повеселил юзеров, которые пожалели малыша.

Впрочем, многие понимают, что такую еду ребенку пока нельзя есть. Однако папино сердце растаяло, ведь малыш все же получил немного жареной картошечки.-0-