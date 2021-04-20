Дайвер несколько часов уворачивался от акул в открытом океане (Видео)

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Австралии три часа ожидал помощи в окружении акул, когда его лодка перевернулась неподалеку от побережья штата Квинсленд. Об этом пишет издание The Mirror.

В марте молодой человек решил отправиться на лодке в океан, чтобы понырять и порыбачить. Мужчина отплыл далеко от берега неподалеку от Большого Барьерного рифа, однако тут случились непредвиденные обстоятельства.

Из-за сильного течения его лодка перевернулась и мужчина упал в воду, кишащую акулами. Опасные хищники плавали недалеко от дайвера, который не собирался просто так сдаваться. Ему удалось опуститься под воду и достать с лодки рацию и сигнальные ракеты. Молодой человек вызвал помощь, а после обозначил себя.

Через несколько часов к нему подоспели спасатели. Мужчина не пострадал, а также он благодарен, что акулы решили в тот день не нападать на человека. -0-