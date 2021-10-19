Дайвер обнаружил загадочное существо в нескольких десятках метров под водой

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Германии однажды решил нырнуть с аквалангом, где под толщей воды и встретил необычное существо. Об этом пишет Daily Star.
Дайвер по имени Лукас Остертаг недавно отправился к водам рифа Сатайя, чтобы лично взглянуть на морские глубины. Развлечение шло по плану, однако в какой-то момент мужчина заметил загадочное существо, которое приковало все его внимание.
Немец опустился с аквалангом на несколько десятков метров под воду, когда обнаружил морского обитателя, очень напоминающего трубу без глаз, ушей и рта, но с заостренным концом. Мужчина раньше ни с чем подобным не сталкивался, поэтому догадок возникло очень много. Большинство дайверов уверены, что "безглазая труба" - двигающиеся по инерции щупальца съеденной морской черепахой медузы. -0-