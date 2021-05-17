Дайвер столкнулся носом к носу с акулами, но не испугался и сделал невероятные кадры

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек по имени Джош Мур из США несколько лет занимается дайвингом, но недавнее погружение могло стать для него последним.

Мужчина приехал в городок Джупитер в штате Флорида и начал погружение. Как оказалось, там его ждала компания из стаи акул, которые принялись кружить вокруг мужчины. В какой-то момент произошло неожиданное, что напугало и дайвера, и животное.

Одна из акул так увлеклась плаванием за едой, что не заметила человека. Когда она поняла, что вплотную приблизилась к американцу, то испугалась и выронила пищу, а вот мужчина воспользовался моментом. Столкнувшись носом к носу с акулой, он сделал невероятный кадр и смог запечатлеть опасную улыбку хищника. Результатами мужчина поделился в Instagram и пользователи оказались в полном восторге. -0-