Дайверы опустились на дно и утолили голод 50 акул - видео

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дайверов из Ирландии устроили экстремальный отдых и опустились на дно Карибского моря, где накормили 50 акул, сообщает Daily Mail.

Кадры "трапезы" опубликовал в сети аквалангист Дэвид Хоббс. На видео группа дайверов погружается на глубину и оказывается прямо в центре большого скопления разных видов акул: карибских рифовых, тигровых и акул-нянек.

Люди решили утолить голод опасных хищников. Они несколько раз отпускают из ящика мелкую рыбу, которую тут же хватают акулы. Эти рыбы считаются опасными, хотя в ролике они мирно плавают вокруг группы людей, не причиняя им вред.

Пользователи сети оказались в восторге, а автор видео посоветовал каждому хоть раз в жизни поплавать вместе с этими хищниками-0-