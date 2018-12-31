Дайверы установили на дне Голубого озера новогоднюю ель

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дайверы клуба подводного плавания "Бентос" Казанского медицинского университета в 40-й раз установили на дне Голубого озера в пригороде Казани новогоднюю ель. Об этом сообщил ТАСС.

Ель установлена на глубине 8 м. Под водой 15 дайверов водили хоровод, пили шампанское и пели песню "В лесу родилась елочка".

Обычай устанавливать подводную ель появился в канун 1979 года. С тех пор дайверы делают это каждый год. Елка простоит под водой до старого Нового года.

Еще одну ель дайверы установили на поверхности озера на специальном плоту.-0-