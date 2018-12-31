Дайверы установили на дне Голубого озера новогоднюю ель

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дайверы клуба подводного плавания "Бентос" Казанского медицинского университета в 40-й раз установили на дне Голубого озера в пригороде Казани новогоднюю ель. Об этом сообщил ТАСС.
Ель установлена на глубине 8 м. Под водой 15 дайверов водили хоровод, пили шампанское и пели песню "В лесу родилась елочка".
Обычай устанавливать подводную ель появился в канун 1979 года. С тех пор дайверы делают это каждый год. Елка простоит под водой до старого Нового года.
Еще одну ель дайверы установили на поверхности озера на специальном плоту.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4734 BYN
|2.474 BYN
|2.49 BYN
|USD
|2.1598 BYN
|2.167 BYN
|2.179 BYN
|RUB
|3.1128 BYN
|3.09 BYN
|3.115 BYN