Дали жару – Эвелина Бледанс развлеклась с подругами и выложила видеоотчет

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Эвелина Бледанс показала в Инстаграм, как нужно проводить время с подругами. Главным атрибутом забавы стали резиновые перчатки, а само видео за день набрало более 198 тысяч просмотров.

С Эвелиной Бледанс в кадр также попали телеведущая Лера Кудрявцева и блогер Елена Лисовская.

Подписчики оценили развлечение знаменитостей и поздравили Бледанс с победой в конкурсе.

"Внутренний ребенок тоже хочет пошалить", "Вот это лёгкие", "Супер девочки!", "Счастье, когда есть такие подруги", "Детишки возвращают в то самое невероятное время!", "Танцуй, пока молодой!", - прокомментировали пост фолловеры. -0-