Дана Борисова вышла в свет в очень блестящем наряде

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Дана Борисова опубликовала в Instagram новый пост, где продемонстрировала впечатляющий наряд.

Для съемок звезда выбрала впечатляющее блестящее платье-сетку, которое подчеркнуло красоту знаменитости. Привлекательный наряд впечатлил не только участников съемок, но и фолловеров, которые принялись выражать свои комплименты в адрес Даны Борисовой.

Подписчики отметили, что их кумир выглядит потрясающе, а это платье делает ее гораздо моложе. Разумеется, пост быстро собрал множество лайков и массу восторженных отзывов. -0-