Данила Козловский похвастался трогательным кадром со своей маленькой дочкой

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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый российский актер Данила Козловский опубликовал в Instagram новый пост и восхитил сеть.Артист приехал в гости к своей дочке и поспешил сделать трогательный совместный кадр. Козловский взял малышку по имени Ода-Валентина на руки и сделал селфи. Хоть ребенок и попал в кадр только одной стороной, однако это не помешало пользователям порадоваться за актера.Кроме этого, юзеры поспешили выразить восхищение красоткой-малышкой, которая даже в профиль очень похожа на звездного отца. Неудивительно, что пост Данилы Козловского собрал огромное число хвалебных комментариев и лайков. -0-