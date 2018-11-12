Дарья Домрачева с дочерью Ксенией испекли булочки

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершившая карьеру биатлонистки четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева вместе с дочерью Ксенией испекли булочки к празднику День отца. Об этом на своей странице в инстаграм рассказал муж белоруски Уле-Эйнар Бьорндален, сообщает БЕЛТА.

День отца отмечался в Норвегии 11 ноября. "Ксения и Дарья сделали булочки. Счастливый визит братьев. Отмечаем День отца", - подписал фото в соцсети Уле-Эйнар Бьорндален.-0-