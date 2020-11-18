Дарья Жукова с красивым мужем-миллиардером произвели фурор в сети

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Жукова поделилась в Instagram фото, на котором позирует с мужем-миллиардером. Она одета в свадебное платье.

Напомним, что вечеринка в честь бракосочетания состоялась 17 января 2019 года. На снимке Даша в шикарном свадебном платье - образ вообще получился весьма элегантным. Фанаты также оценили внешний вид ее супруга Ставроса Ниархоса.

Архивное фото вызвало ажиотаж среди фолловеров. Также в комментариях и лайках отметились и звезды: Риз Уизерспун, Лили Олдридж и другие.-0-