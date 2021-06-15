Датская 52-летняя модель восхитила сеть своей фигурой в купальниках

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супермодель Хелена Кристенсен из Дании представила в Instagram несколько новых кадров и впечатлила сеть.

Знаменитость в свои 52 года решила поучаствовать в соблазнительной фотосессии и предстала перед камерой сразу в нескольких купальниках. Модель примерила слитое черное бикини с декольте, открытый купальник и наряд белого цвета, который выгодно подчеркнул естественную красоту звезды.

Датская 52-летняя модель Хелена Кристенсен впечатлила Instagram своей фигурой. Многие юзеры не остались равнодушными и выразили свое восхищение в комментариях. Неудивительно, что пост собрал огромное число лайков. -0-