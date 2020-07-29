Давай, погладь! Кот очень мило просит ласки - видео

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Канады разместила в YouTube очень милый ролик, который растрогал юзеров сети.

В кадре запечатлен парень и кошка по кличке Лили. Женщина рассказала, что пушистика спасли с улицы, однако он долгое время не давал себя гладить. Со временем питомец стал членом семьи и теперь его поведение кардинально изменилось.

В этот раз молодой человек чистил свою обувь, пока за ним на кресле лежала кошка. Ей стало скучно, поэтому она решила привлечь внимание хозяина. Лили своей лапкой касается мужчины, а весь ее вид говорит об одном: "Ну погладь!".

Кадры умилили тысячи юзеров сети, которые отметили, что после такого кинули бы все дела, чтобы дать немного ласки красивой и милой кошечке.-0-