"Даже это прекрасно" - Ким Кардашьян порадовала Instagram привлекательным роликом

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телезвезда и бизнес-леди Ким Кардашьян представила в Instagram новый пост.

Знаменитость поделилась бэкстейджем со съемок новой фотосессии и порадовала многочисленных фолловеров. Ким Кардашьян примерила серебристый бюстгальтер, штаны того же цвета и впечатляющее ожерелье. Необычным дополнением к кадрам стала ветка винограда.

Разумеется, фолловеры не смогли пройти мимо нового поста Ким Кардашьян и завалили селебрити множество восторженных комментариев. Самые преданные подписчики отметили, что "даже поедание винограда у звезды получается прекрасно". За непродолжительное время ролик посмотрели более 1,2 миллиона раз. -0-