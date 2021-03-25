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Калейдоскоп
25 марта 2021, 08:52

"Даже это прекрасно" - Ким Кардашьян порадовала Instagram привлекательным роликом

Ким Кардашьян. Фото из Instagram
Ким Кардашьян. Фото из Instagram

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телезвезда и бизнес-леди Ким Кардашьян представила в Instagram новый пост.

Знаменитость поделилась бэкстейджем со съемок новой фотосессии и порадовала многочисленных фолловеров. Ким Кардашьян примерила серебристый бюстгальтер, штаны того же цвета и впечатляющее ожерелье. Необычным дополнением к кадрам стала ветка винограда.

Разумеется, фолловеры не смогли пройти мимо нового поста Ким Кардашьян и завалили селебрити множество восторженных комментариев. Самые преданные подписчики отметили, что "даже поедание винограда у звезды получается прекрасно". За непродолжительное время ролик посмотрели более 1,2 миллиона раз. -0-

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