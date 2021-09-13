Дедушка "уделал" бодибилдера, заявив, что станет через год больше парня - так и случилось! (Видео)

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно парень из США разместил в TikTok видео, которое от души повеселило юзеров.

Около года назад бодибилдер хвастался в туалете спортзала своей физической формой. Там свет хороший, да и просторно, однако звездой ролика стал дедушка. Мужчина зашел в помещение и заметил парня, а после решил кинуть ему своеобразный вызов. Дедушка поспорил с бодибилдером, что через год станет больше автора ролика.

К слову, внушительные мышцы мужчины впечатляют. И вот через год они вновь встретились. Дедушка "уделал" автора видео и действительно стал больше парня, вот только в ширину и только в районе живота. Этот момент от души повеселил сеть, а также стал предметом шуток. Неудивительно, что кадры за пару дней собрали более десяти миллионов просмотров. -0-