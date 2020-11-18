Дедушке из России стало грустно, и он завел TikTok - юзеры в восторге от его видео

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер из города Курган в свои 69 лет стал настоящей звездой TikTok, сам того не ожидая.

Мужчина по имени Александр Константинович однажды попал в больницу. Он разговаривал со своей внучкой по видеосвязи и пожаловался на то, что ему грустно и он утратил вкус к жизни. Тогда девушка по имени Софья предложила дедушке завести аккаунт в TikTok. После этого решения жизнь пенсионера кардинально изменилась.

Мужчина начал загружать в соцсеть забавные видео, которые пришлись по вкусу пользователям. Люди благодарили дедушку за его оригинальный и добрый юмор, а сам аккаунт пенсионера быстро набрал более 160 тысяч подписчиков и миллионы просмотров под видео. -0-