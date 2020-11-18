Дедушке из России стало грустно, и он завел TikTok - юзеры в восторге от его видео

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер из города Курган в свои 69 лет стал настоящей звездой TikTok, сам того не ожидая.
Мужчина по имени Александр Константинович однажды попал в больницу. Он разговаривал со своей внучкой по видеосвязи и пожаловался на то, что ему грустно и он утратил вкус к жизни. Тогда девушка по имени Софья предложила дедушке завести аккаунт в TikTok. После этого решения жизнь пенсионера кардинально изменилась.
@konstaantinich
Инст: Konstaantinich. ????❤️ ##жиза ##фиксация ##эффект ##прикол ##lays♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod
Мужчина начал загружать в соцсеть забавные видео, которые пришлись по вкусу пользователям. Люди благодарили дедушку за его оригинальный и добрый юмор, а сам аккаунт пенсионера быстро набрал более 160 тысяч подписчиков и миллионы просмотров под видео. -0-
@konstaantinich
Инст: Konstaantinich. ???? Вот глупость ведь, но смешно! ???? ##агент ##юмор ##прикол♬ Day N Nite (as made famous by Kid Cudi) - A-Listers
@konstaantinich
Мы всегда думаем о подарках заранее. И новогоднее настроение приходит раньше! ???? ##новыйгод ##идеядлявидео ##фиксация♬ sonido original - Romina Castro