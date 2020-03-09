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Калейдоскоп
09 марта 2020, 07:35

Дельфин-альбинос попал на видео в Таиланде

Скриншот из видео
Скриншот из видео

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рыбаки из провинции Сонгкхла в Таиланде смогли запечатлеть на видео уникального дельфина.

Несколько местных жителей отправились за уловом, но когда стали затягивать сети, к ним подплыла парочка дельфинов-альбиносов.

Уникальные животные кружили вокруг лодки, а рыбаки не упустили момент и запечатлели редких млекопитающих на видео. Они мирно играют и плавают вокруг рыбаков, которые решили немного поделиться добычей. Люди считают, что необычных дельфинов привлек запах выловленной рыбы.-0-

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