Деми Мур с трудом узнали на новом фото в Instagram

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская актриса и модель Деми Мур опубликовала в Instagram новый пост и вызвала неоднозначную реакцию фолловеров.

Звезда предстала перед камерой в своей квартире, примерив интересный наряд. Деми Мур для съемки выбрала широкий свитер, классические джинсы и леопардовый берет. Дополнила образ знаменитость очками.

Впрочем, не образ и не одежда стали предметом обсуждения среди фолловеров. Многие юзеры отметили, что с трудом узнали 58-летнюю Деми Мур на новом фото. Об этом они рассказали в комментариях, однако это только прибавило фото популярности и пост быстро собрал десятки тысяч лайков. -0-