Демонстрация завершенного пазла провалилась - видео

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка на YouTube показала кадры, которые некоторых развеселили, а другие не смогли смотреть на это без боли.

Автор ролика из Австралии рассказала, что ее мама несколько месяцев трудилась над пазлом, в котором девять тысяч деталей. Каждый день женщина занимала столовую и собирала карту мира. Через долгое время головоломка была закончена и дочь решила запечатлеть свою маму рядом с результатом ее работы.

Жительница Австралии гордо встала рядом со столом, а ее муж приподнял работу жены, чтобы получилось эффектное фото. На это невозможно смотреть без боли, ведь в какой-то момент весь огромный пазл съехал со стола и упал на пол. Желание продемонстрировать завершенную головоломку провалилось, однако это только добавило популярности ролику в сети, который за непродолжительное время посмотрели тысячи раз. -0-