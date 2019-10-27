Дэниел Крейг снова примерил костюм Джеймса Бонда

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Съемки очередной части бондианы завершились 26 октября. Такая информация была опубликована на официальной странице кинопроекта о Джеймсе Бонде в Twitter .

"Увидимся в кинотеатрах в апреле 2020 года", - написано под фотографией с изображением режиссера картины Кэри Фукунага и исполнителя главной роли Дэниела Крейга.

Новая часть об агенте 007 будет называться "Не время умирать". Как пишет ТАСС, она станет 25-м фильмом о приключениях Джеймса Бонда и последним для Крейга, снявшегося уже в пяти картинах о знаменитом агенте MI6. Своим появлением в очередном кино о супершпионе Дэниел Крейг побил рекорд Роджера Мура, дольше всего воплощавшего этот образ на экране.