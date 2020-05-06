Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу книги о Гарри Поттере

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский актер Дэниел Рэдклифф принял участие в необычном проекте и прочитал под запись первую главу книги "Гарри Поттер и философский камень" Джоан Роулинг. Об этом сообщает BBC News.

Актер, который прославился благодаря роли "мальчика, который выжил", озвучил первую главу популярной книги в рамках проекта Harry Potter At Home. Также в инициативе приняли участие исполнитель главной роли картины «Фантастические твари и где они обитают» Эдди Редмэйн и Стивен Фрай.

Таким способом авторы хотят помочь родителям и детям разнообразить свой досуг во время пандемии коронавируса. Видео с записью размещают на сайте Роулинг, а также они доступны в Spotify. До середины лета в сети будут появляться новые главы, которые озвучили звезды. В первую очередь, они займутся работой над 17 главами первой книги о Гарри Поттере.