Дэниэл Рэдклифф рассказал, с каким условием может вернуться к роли Гарри Поттера

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый актер Дэниэл Рэдклифф заявил об условии, с которым он сможет вернуться к роли в истории о юном волшебнике. Об этом пишет We got this covered.

По словам Дэниэла Рэдклиффа, он сможет вновь сыграть Гарри Поттера, но только в том случае, если в проекте не будет участвовать автор книг о волшебнике Джоан Роулинг.

Дело в том, что недавно писательница неблагоприятно высказалась об транс-активах, из-за чего в свой адрес получила множество критики и обвинений в трансфобии. -0-