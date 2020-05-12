Денис Клявер и его Изюм: "Не ведитесь на "милашность", вот его истинное лицо"

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Денис Клявер показал подписчикам в Инстаграм нового питомца по кличке Изюм. При этом предупредил, что не стоит вестись на "милашность" пса на первом фото, потому как его истинное лицо (в смысле, морда) — на втором.

Подписчики в комментариях все равно умилялись щенком и подшучивали над хозяином: "Какой невозможный", "Дениска, у тебя взгляд веселее, чем у твоего пса", "Просто пупс не хотел фоткаться", "ИзЮмительная собачуля".-0-