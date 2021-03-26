"Деревенская девчушка" - Белла Хадид снялась на ранчо в соблазнительном виде (Фото)

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная модель Белла Хадид, которую ранее признал самой красивой женщиной в мире, опубликовала в Instagram кадры из недавней фотосесии.

Знаменитость выбралась за город и решила сделать несколько фотографий на фоне деревенских пейзажей. Для этого Белла Хадид примерила кожаные ковбойские штаны и белую рубашку, которую застегнула лишь на одну пуговицу, добавив пикантности снимкам. После девушка отправилась гулять по просторам ранчо, добавив к образу белую сумочку.

Кадры впечатлили юзеров, которые в комментариях отметили красоту звезды. "Какая красивая", "Чарующая улыбка", "Деревенская девчушка", - написали подписчики Беллы Хадид. Неудивительно, что пост быстро собрал более миллиона лайков. -0-