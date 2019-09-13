Деревянный 24-этажный небоскреб построили в Австрии

Фото РБК
13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице страны Вене
Проект получил название HoHo Wien. Его высота 84 метра, что на один метр ниже самого высокого здания из дерева, которое в начале года возвели в Норвегии.
Общая площадь деревянного небоскреба в Вене 25 тыс. кв. м. Здание имеет три корпуса, которые вмещают жилые и деловые зоны. На нескольких этажах располагаются рестораны, отель, спортивный, косметический и оздоровительный центры.
Проект создан на 75% из дерева. Для каркаса выбрали массив клееного бруса, а стоимость проекта составила более 65 миллионов евро. -0-
Фото РБК