Держииисссь! Бульдог бросился на помощь другу - видео

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По настоящему трогательные и сильные кадры запечатлела хозяйка одного из песиков, проживающего в США.

Девушка вместе со своими питомцами гуляла по пляжу. Собаки бегали и резвились, но только до того момента, пока одна из них попытался взобраться на крутой песчаный холм.

Маленький бульдог разбежался, однако короткие лапки стали утопать в песке. Еще мгновение и песик бы покатился вниз, однако в этот момент на помощь подоспел его верный друг. Бульдог постарше мигом вскочил на верх и принялся всеми силами помогать другу. Сначала он попытался схватить его зубами, однако передумал и тут же вцепился в ошейник.

Собачки смогли вскарабкаться на холм и продолжили резво бегать и веселиться. Хозяйка сняла трогательное спасение на видео и поделилась кадрами в YouTube. -0-