Дерзкая бабушка подшутила над членом семьи и заставила смеяться до слез весь YouTube (Видео)

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США решила поделиться на YouTube забавным роликом, который ей удалось сделать на одном из семейных праздников.

В объектив камеры попала дерзкая бабушка, которая к своему возрасту не утратила чувство юмора. Девушка снимает женщину на видео, пока та решила подшутить над своим сыном - отцом автора ролика. Для этого бабушка где-то достала резинку, а затем одним точным движением щелкнула мужчину по спине, который сидел за столом.

После этого бабушка феерично прикинулась и сделала вид, что это была не она, а растерянная реакция мужчины только добавила эмоций и заставила смеяться до слез всех пользователей YouTube. Дерзкая бабушка от души развеселила сеть, а кадры за непродолжительное время посмотрели огромное число раз. -0-