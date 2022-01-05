Дерзкая белка не прочь использовать своего друга пса в качестве скакуна (Видео)

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США смогла записать на видео трогательные и забавные отношения двух ее питомцев. Кадры она разместила на YouTube.

Вместе с женщиной в доме живет песик по кличке Сэмми и белка по прозвищу Купер. Эти двое всегда вместе и развлекаются как могут, однако маленькая белка нашла для себя другое забавное занятие, которое и попало в объектив камеры.

Купер решил, что его друг идеально подойдет в качестве скакуна, поэтому с гордостью разместился на самой макушке пушистика. Со стороны это выглядит забавно, а вот Сэмми не очень-то рад этому. Впрочем, белка не намерена отступать, что от души повеселило многочисленных юзеров сети. -0-