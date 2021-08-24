Дерзкая Холли Берри на новых фото не оставила шанса поклонникам - она шикарна! 

Холли Берри. Фото из Instagram
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Холли Берри представила в Instagram результат своей недавней фотосессии и восхитила сеть.
Звезда кино снялась для одного из модных журналов, где примерила сразу несколько дерзких образов. Сначала Холли Берри предстает перед камерой в интересном наряде с пиджаком и необычным топом, после знаменитость предпочитает сменить стиль и облачается в соблазнительный блестящий костюм, отказавшись от нижнего белья.
Кадры получились атмосферными и дерзкими, из-за чего многие поклонники Холли Берри не смогли сдержать своего восхищения. Неудивительно, что за непродолжительное время пост собрал сотни тысяч лайков. -0-
Фото из Instagram