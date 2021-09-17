Дерзкая Жасмин на новом фото впечатлила Instagram

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Жасмин представила в Instagram несколько фотографий, где запечатлена в интересном стиле.

Артистка примерила голубой комбинезон и решила покрасоваться перед камерой. Красота Жасмин очаровала пользователей, но в еще большом восторге они оказались из-за ее дерзости. Звезда приняла такую позу на снимке, из-за чего получилась интересная атмосфера.

Это пришлось по душе юзерам сети, которые не оставили пост Жасмин без внимания. За непродолжительное время кадры собрали массу комментариев от впечатленных фолловеров и огромное число лайков. -0-