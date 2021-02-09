Дерзкий образ Кристины Асмус взволновал юзеров (Фото)

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram пост, который привлек внимание юзеров.

Звезда уже не первый раз представляет себя в различных образах со съемок, но эта фотография оказалась чересчур дерзкой. Кристина Асмус предстала перед камерой с фиолетовыми волосами в очень привлекательном черном наряде. Знаменитость дополнила наряд стильной тростью и шляпой. Образ получился пикантным, что, несомненно, взволновало многочисленных фолловеров актрисы.

Пользователи завалили Кристну Асмус множеством восхищенных комментариев, а фото быстро собрало сотни тысяч лайков. -0-