Дерзкий побег мужчины прямо из полицейской машины в Бразилии попал на видео

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Камеры наружного видеонаблюдения смогли записать забавный момент, который произошел на улицах одного из городов в Бразилии. Кадры опубликовали на YouTube.

В городе по дороге двигался полицейский автомобиль, перевозивший задержанного в участок. Разумеется, парню не очень хотелось там оказываться, поэтому он быстро нашел решение своей проблемы.

Мужчина протиснулся через заднее окно наружу, а после повис на багажнике. Когда машина проезжала неровность на дороге - задержанный завершил свой дерзкий побег. После он несколько секунд еще посидел на корточках, чтобы убедиться в успешности операции, и поспешил скрыться. Кадры повеселили юзеров, ведь за короткое время ролик собрал огромное число просмотров.-0-