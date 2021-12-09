Дерзкий побег утенка через стену восхитил и удивил даже бывалых юзеров YouTube (Видео)

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Бразилии смог стать свидетелем потрясающего момента, которым он с радостью поделился на YouTube.

Местный житель вышел во двор своего дома и заметил утенка, который задумал грандиозный побег. Сначала питомец подбирается к стене и кажется, что план провалился, однако дальше удивлены и восхищены были все, в том числе и автор ролика.

Стена не смогла остановить утенка, ведь тот принялся карабкаться по ней к заветной цели – вершине. Мужчина не стал отвлекать питомца, а только наблюдал за дерзким побегом. К удивлению многих, птичка с огромными усилиями добралась до верха стены и уже была готова бежать, однако тут вмешался человек, который вернул утенка в изначальное положение. Дерзкий побег домашнего питомца удивил и восхитил даже бывалых юзеров YouTube, ведь за короткое время ролик собрал огромное число просмотров. -0-