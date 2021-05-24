"Дерзкий разрез": Ким Кардашьян впечатлила Instagram своим новым образом

Ким Кардашьян. Фото из Instagram
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая телезвезда Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новый пост и привлекла внимание юзеров.
Звезда продемонстрировала свой новый образ и впечатлила людей. Для выхода в свет Ким Кардашьян примерила черные кожаные брюки, сапоги на шпильке, но изюминкой наряда стала рубашка с дерзким дизайном. Оранжевый верх телезвезды сразу бросается в глаза, но еще больше стиля и привлекательности придают разрезы по бокам.
Разумеется, это не осталось без внимания фолловеров, которые восхитились красотой Ким Кардашьян в комментариях. "Великолепно выглядишь", "Какая стильная и красивая", "Дерзкий разрез", - написали юзеры Instagram. -0-