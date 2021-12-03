Дерзкий стиль солистки Little Big понравился многим пользователям Instagram

Соня Таюрская. Фото из Instagram
3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная артистка и солистка группы Little Big Соня Таюрская недавно представила в Instagram новый пост, который вызвал восторг у многих поклонников.
Знаменитость решила продемонстрировать поклонникам свою потрясающую внешность. Для этого солистка Little Big предпочла выбрать очень дерзкий стиль, который и привлек внимание многочисленных поклонников. Соня Таюрская сделала яркий макияж, а также примерила стильное украшение в стиле рок. Дополнили образ пирсинг и потрясающий взгляд знаменитости.
Разумеется, фотография не осталась без внимания поклонников Little Big. За короткое время под записью в Instagram Сони Таюрской появилась масса восторженных комментариев и огромное число лайков. -0-