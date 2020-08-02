Десятки акул напали на лосося, которого поймали в рыбацкие сети

Фото Ucrazy
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычные кадры удалось запечатлеть нескольким рыбакам, когда они приплыли убирать сети.
Мужчины попытались поймать лосося неподалеку от берега и поставили сети. Рыбалка прошла успешно и люди уже начинали радоваться улову, однако в их планы вмешались акулы.
Десятки хищников тоже проникли в сети и принялись съедать рыбу, которой перекрыли путь для побега. В итоге, рыбаки решили не рисковать и отдать улов акулам, однако запечатлели необычные кадры и поделись роликом на YouTube. -0-