Десятки буйволов дали жесткий отпор львицам, которые искали легкой охоты (Видео)

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Людям удалось записать интересную картину на просторах национального парка Крюгера в ЮАР. Видео разместили на YouTube.

Внимание туристов привлекло стадо буйволов, которые пришли к водоему. В какой-то момент за легкой наживой подоспела пара львиц, однако это стало роковой ошибкой.

Опасные хищники хотели подкрепиться, однако численное преимущество буйволов оказалось непреодолимой преградой.

Быки подбросили одну из львиц на рогах в воздух, после чего ей не показалось мало. Полуживая кошка упала рядом с водой. Многие юзеры посчитали, что львица умерла, однако самые внимательные заметили движения животного, которому сильно досталось от буйволов. Ролик собрал миллионы просмотров и вызвал бурное обсуждение в сети. -0-