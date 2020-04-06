Десятки простаивающих самолетов записали на видео в аэропорту Питтсбурга

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия коронавируса практически полностью остановила полеты, из-за чего десятки самолетов вынуждены простаивать в аэропортах. Одну из таких картин запечатлели в воздушной гавани американского города Питтсбург.

Видео с дрона было опубликовано местным телеканалом на YouTube. На записи видно, как несколько десятков воздушных судов бездействуют, из-за чего их были вынуждены припарковать прямо на взлетной полосе.

Ролик стал настоящим раем для перфекциониста, ведь такие ровные шеренги самолетов каждый день не увидишь. К слову, перевозчик American Airlines , которому и принадлежат воздушные суда, в начале месяца принял решение оставить на земле более 450 самолетов, а в США были отменены 55 тысяч рейсов. Такие меры приняли на фоне распространения коронавируса в мире.-0-