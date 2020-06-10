Детеныш скунса умилил сеть и не оставил людям ни шанса – видео

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Можно подумать, что в природе милыми бывают только щенки или котята, однако вы видели маленького скунса?

Девушка из США работает в реабилитационном центре для диких животных, которые лишились дома. Она решила показать пользователям сети нового обитателя, однако вызвала волну умиления.

Перед камерой предстал малыш скунса, который сначала пытается укусить свой хвост, а потом наслаждается почесыванием за ушком. Видео, загруженное на YouTube, умилило юзеров сети и не оставило людям ни единого шанса. -0-