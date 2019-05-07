Дети актрисы Цывиной вступили в борьбу за наследство

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не прошло и 40 дней со дня смерти актрисы Ирины Цывиной, как ее дети уже публично заговорили о претензиях на наследство, сообщает российский телевизионный
Большую часть жизни дочь прожила за границей со своим отцом, а сын жил с мамой в московской квартире. Впервые за долгое время Женя и Зина повстречались на похоронах Цывиной.
Молодой человек упрекает сестру в навязчивом желании заполучить львиную долю наследства — ведь покойная не оставила завещания. По его словам, за всем этим стоит их с Зинаидой родной отец.
Женя также посетовал, что отец с детства был к нему холоден и финансово не помогал. Теперь наследники артистки будут бороться за ее наследство, в которое входит, недвижимость: дом и три квартиры в Москве.
Ирина Цывина умерла 18 апреля и похоронена на Троекуровском кладбище.-0-
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