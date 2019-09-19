Дети Аллы Пугачевой трогательно поздравили ее в свой праздник

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда шоу-бизнеса Максим Галкин поделился в Instagram милым видео, как дети Лиза и Гарри поздравляют Примадонну.

На кадрах можно увидеть, как малыши бегут к Алле Пугачевой и один за другим поздравляют и благодарят ее за то, что она подарила им жизнь.

Накануне знамениты близнецы отметили свое шестилетие. Звездные родители организовали для своих детей красочный праздник с яркими украшениями и большими подарками. Примадонну растрогали такие слова и в ответ она поблагодарила близнецов за то, что они продлевают ей жизнь. Трогательное видео уже посмотрели почти 2 миллиона раз.

К поздравлениям присоединился Филипп Киркоров. Милые кадры с приятными словами для Лизы и Гарри он опубликовал с воем Instagram. -0-